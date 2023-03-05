مزارعو جازان يبدأون تسويق "الحبحب".. وفرة بالمعروض تهيئ لحركة شرائية نشطة

وتتفاوت أسعار حمولة البطيخ بين 1400 ريال إلى نحو 2500 ريال، وتصل إلى أقل من ذلك بقليل في حال كان من الحجم الصغير، وينقل مشترو البطيخ حمولاتهم في مركبات نقل متوسطة الحجم وشاحنات كبيرة، بحسب الكمية التي تم شراؤها وحجمها، لبيعها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفي محال بيع الجملة بسوق الخضار، و محال التجزئة المنتشرة في المنطقة، وبأسعار تتفاوت ما بين الـ 10 إلى 30 ريالاً للحبة الواحدة وفقاً لحجمها وجودتها.