"سداد الإيجار".. برنامج دعم المتعثرين يدعم ما يزيد على 48 ألف حكم تنفيذي خلال 2022

وقال البرنامج في بيانٍ صحافي، اليوم: الحالات المتعثرة تصل آلياً من محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، لتُعرض على اللجنة المركزية المشكلة من ممثلين من (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، والجمعيات الخيرية) لتحديد نوع الدعم، وتقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ.