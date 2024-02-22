رئيس محكمة الاستئناف في جازان: يوم التأسيس ذكرى غالية لكل مواطن ومواطنة

رفع رئيس محكمة الاستئناف في منطقة جازان، خالد بن أحمد بشير معافى، التهنئة الخاصة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولولي العهد، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22/ فبراير من كل عام.
كما قدم التهنئة لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود ولجميع أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه الذكرىٰ الوطنية والغالية على قلوبنا. سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يعيده الله عليهم وعلينا بالخير واليمن والبركات، ويديم علينا نعمه التي لا تعد ولا تحصى.