رئيس محكمة الاستئناف في جازان: يوم التأسيس ذكرى غالية لكل مواطن ومواطنة

رفع رئيس محكمة الاستئناف في منطقة جازان، خالد بن أحمد بشير معافى، التهنئة الخاصة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولولي العهد، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22/ فبراير من كل عام.