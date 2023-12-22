"الرشدان": الترويجُ لوباءٍ قادم تحريضٌ مجتمعيٌّ ويضع مرتكبه تحت المحاسبة‏

وأضاف: المشكلة هنا أن صاحب الحساب الذي نشر الخبر غير موجود هنا في السعودية، ويأتي شخص قليل الوعي -كما أسميه- يقوم بإعادة نشر التغريدة أو مشاركتها والحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي إكس أو سناب، وهذه البرامج الجديدة هنا عندما نشرت أدخلت نفسك في قضية أنت غني عنها.