"الرشدان": الترويجُ لوباءٍ قادم تحريضٌ مجتمعيٌّ ويضع مرتكبه تحت المحاسبة‏

أكّد المحامي والمستشار القانوني مشعل الرشدان، أن الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس متحور كورونا JN.1 والترويج لوجود وباء قادم، ما هو إلا لعب بالنفوس وتحريض داخل المجتمع وتشكيك بجهود وزارة الصحة.
وقال "الرشدان"؛ خلال لقائه في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": الشائعات عن وجود وباء قادم منظمة وتقف وراءها حسابات خارجية تحاول زعزعة الأمن ونفض الثقة بالنفس وإشاعة الخوف بينك وبين الناس والمجتمع والتشكيك في وزارة الصحة، وأنه لا توجد لدينا وقاية، وهذا أسلوب تحريضي.
وأضاف: المشكلة هنا أن صاحب الحساب الذي نشر الخبر غير موجود هنا في السعودية، ويأتي شخص قليل الوعي -كما أسميه- يقوم بإعادة نشر التغريدة أو مشاركتها والحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي إكس أو سناب، وهذه البرامج الجديدة هنا عندما نشرت أدخلت نفسك في قضية أنت غني عنها.
وأردف "الرشدان": إعادة النشر و"الريتويت" للشائعات والمعلومات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تلك الصادرة من مصدر إخباري يجعلك تقع في المحظور، وكلاكما محاسب أنت والصحيفة حتى إن كانت الصحيفة الإلكترونية مرخصة وموثوقة.
وتابع: أنت محاسب لأنك كمتعلم يجب أن تسأل نفسك: هل هذا الخبر لائق للنشر؟ هل يؤثر في المجتمع؟ هل يؤثر في عائلات؟ هل يؤثر في أسر؟ هل يؤثر في قبائل؟ وهنا يكون مدى الخطر.