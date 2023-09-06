بشكل مؤقت.. إغلاق طريق "جدة- المدينة" لإزالة جسر المشاة

وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة؛ وهي: طريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين إلى الشمال، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار للمتجهين إلى الجنوب، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.