ناشط يواجه التحذيرات من شجر "المسكيت": أصبحت أمراً واقعاً.. وهكذا نستثمرها

وتفصيلاً ، قال أحمد آل بدوي لـ"سبق" إنه مقابل كل سيارة يجب أن تتم زراعة خمسين شجرة لمواجهة انبعاثاتها ، معتبرًا أن الدور والانتشار الذي يقوم به "المسكيت" يختصر الكثير من المجهودات والتكاليف التي قد تصل في بعض الأحيان إلى ألفي ريال للشجرة الواحدة مقابل الاهتمام بها، حتى تصبح قادرة على الاعتماد على نفسها، بينما ينتشر "المسكيت" من تلقاء نفسه، ولا يكلف مبالغ مالية كبيرة .