تسهيلاً لحركة ضيوف الرحمن.. "المرور" تُتيح خدمة الاستفادة من الخرائط التفاعلية خلال الحج

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه في إطار خُطط أمن الحج، وتسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة، وتوفير أعلى سبل الراحة لهم، تمَّ إعداد خُطة مرورية متكاملة لإتمام الحج بكل يسرٍ.
وأضافت "المرور"، في فيديوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن الخطة تتضمن اتجاهات الحركة المرورية، وخطوط السير في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.
وتمَّت إتاحة 6 خرائط تفاعلية لمعرفة الطرق والاتجاهات، تشمل: خريطة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة مِنى، وخريطة مزدلفة، وخريطة عرفات.
ويمكن الاستفادة من الخدمات عبر زيارة الرابط التالي: https://hajj-traffic.com