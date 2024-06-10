تسهيلاً لحركة ضيوف الرحمن.. "المرور" تُتيح خدمة الاستفادة من الخرائط التفاعلية خلال الحج

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه في إطار خُطط أمن الحج، وتسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة، وتوفير أعلى سبل الراحة لهم، تمَّ إعداد خُطة مرورية متكاملة لإتمام الحج بكل يسرٍ.