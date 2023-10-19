ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية

حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ فيصل العامودي.