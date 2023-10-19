ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وعقد جلسة مباحثات رسمية.
وقد جرى استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
بعد ذلك شهد سمو ولي العهد، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:
أولاً: اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، وقعها من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.
ثانياً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو.
ثالثاً: برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.
رابعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال، وقعها من الجانب السعودي، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان منتجات الحلال السيد محمد عقيل ارحام.
حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ فيصل العامودي.
فيما حضر من الجانب الإندونيسي، معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي، ومعالي وزير التجارة السيد ذو الكفل حسن، ووزير شركات الدولة ايريك طاهر، ووزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو اريتيجو، ووزير إدارة مجلس الوزراء السيد برامانا أنونغ ويبووو، ووكيل الوزارة لشؤون آسيا باسيفيك وأفريقيا وسفير إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد.