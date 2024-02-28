"رئاسة الهيئات" تنفّذ 4534 منشطاً خلال 2023م

وأوضحت الرئاسة في تقريرها، أن المناشط شملت إقامة 54 لقاءً علمياً، واستهدفت 11603، و16 ورشة عمل؛ استفاد منها 485 مستفيداً، وإقامة 46 دورة تدريبية التحق بها 1290 متدرباً، وتنفيذ 3655 درساً شهرياً، وتقديم 164 كلمة توجيهية، وتنظيم 49 معرضاً وجناحاً تعزّز الانتماء واللحمة الوطنية استفاد منها 5184 زائراً.