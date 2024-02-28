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"رئاسة الهيئات" تنفّذ 4534 منشطاً خلال 2023م

قدّمت 520 محتوى فكرياً ونشرت 361 مادة علمية
"رئاسة الهيئات" تنفّذ 4534 منشطاً خلال 2023م

نفّذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال عام 2023م، 4534 منشطاً.

وأوضحت الرئاسة في تقريرها، أن المناشط شملت إقامة 54 لقاءً علمياً، واستهدفت 11603، و16 ورشة عمل؛ استفاد منها 485 مستفيداً، وإقامة 46 دورة تدريبية التحق بها 1290 متدرباً، وتنفيذ 3655 درساً شهرياً، وتقديم 164 كلمة توجيهية، وتنظيم 49 معرضاً وجناحاً تعزّز الانتماء واللحمة الوطنية استفاد منها 5184 زائراً.

وقدّمت 520 محتوى فكرياً، منها 39 مادة صوتية، وكذلك 29 مادة مرئية، ونشر 361 مادة علمية، وتصميم 86 مادة (جرافيك)، فيما لاتزال حملة (اعتناء) التي أطلقتها الرئاسة العامة مستمرة على مدى العام الدراسي، وتهدف إلى بناء الفكر السليم للنشء والتحصين من الأفكار المنحرفة.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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