مصرف الراجحي يتكفّل بإنشاء مركز للسكري بالقصيم بـ13.5 مليون ريال

يذكر أن مصرف الراجحي يتبنّى العديد من المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة، بلغت تكلفتها حوالي 200 مليون ريال؛ أبرزها التبرع بمبلغ 70 مليونًا لإنشاء برج مصرف الراجحي الطبي ضمن أوقاف جامعة الملك سعود، ودعم برنامج العقم والإخصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمبلغ 10 ملايين ريال، والتبرع بـ7.8 مليون لإنشاء مركز مصرف الراجحي للعلاج الطبيعي والوظيفي ومكافحة التدخين بمستشفى طريف العام، وكذلك قدم المصرف دعمًا بمبلغ 10 ملايين ريال، لإنشاء مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية بمستشفى الرس العام، و6 ملايين لشراء وتجهيز عربتي دم متنقلة مع "وريف الخيرية"، بالإضافة إلى تشغيل العيادة المتكاملة "عيادة مصرف الراجحي" في جمعية الأطفال المعاقين، ودعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لتوفير 1100 كرسي متحرك، والتبرع بسيارة إسعاف لجمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف، وغيرها من المشاريع الخيرية الصحية التي نفّذها المصرف بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.