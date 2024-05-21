وكالة الفضاء السعودية تكرّم "التخصصي" في ذكرى رحلة "السعودية نحو الفضاء"

وأوضح الدكتور أبو خبر أن نظام تقييم الأدوية في الجاذبية الخلوية الصغرى المستخدم في التجارب البحثية الأربع، هو ابتكار فريد يضاف للرصيد العلمي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ونعمل للحصول على براءة اختراع من عدة دول، مبيناً أن النظام يمكن أن يسهم في إيجاد علاج لأمراض متعددة تصيب الإنسان في كلتا البيئتين، وتشمل هذه الأمراض اضطرابات المناعة الذاتية، والحالات الالتهابية المزمنة، والالتهابات الميكروبية، وأمراض العضلات والقلب، وبعض الحالات العصبية.