"الداخلية" : وصول إجمالي التبرعات لخدمة "فرجت" إلى مليار ريال

يُذكر أن خدمة "فُرِجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل (5) أعوام تعد نموذجًا رياديًا في العمل الخيري، وتجسيدًا للعطاء والتكافل الذي يتميز به المجتمع السعودي وتفاعله مع أعمال الخير والعطاء، وتعزيز أواصر الترابط بينهم.