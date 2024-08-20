"تراحم الرياض" تكرم العاملين بالعمل الإنساني من مستفيديها

كما شاركت اللجنة بركن تعريفي لبعض البرامج والأنشطة التي تقدمها اللجنة لمستفيديها، وشرح لأبرز الجهود التي تبذلها في سبيل دعم أسر السجناء والمفرج عنهم في ظل غياب عائلهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والخدمات المالية والسكنية والطبية والإرشادية والتدريبية اللازمة لهم، ورفع مستوى الوعي لديهم، وتطوير قدرات السجين.