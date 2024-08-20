"تراحم الرياض" تكرم العاملين بالعمل الإنساني من مستفيديها

تحت رعاية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم، كرم المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم) المهندس سعيد بن ظافر الأحمري، مستفيدي اللجنة من العاملين بمجال العمل الإنساني وبرعاية فندق مداريم بالرياض يوم الاثنين.
وتم ذلك بتنظيم فريق فعاليات المجتمع التطوعي الذى يعمل تحت مظلة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تحت شعار (المجتمع مسؤولية الجميع).
كما شاركت اللجنة بركن تعريفي لبعض البرامج والأنشطة التي تقدمها اللجنة لمستفيديها، وشرح لأبرز الجهود التي تبذلها في سبيل دعم أسر السجناء والمفرج عنهم في ظل غياب عائلهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والخدمات المالية والسكنية والطبية والإرشادية والتدريبية اللازمة لهم، ورفع مستوى الوعي لديهم، وتطوير قدرات السجين.
من جانب آخر أعرب "الأحمري" عن شكره وتقديره لعبد الحميد العوام قائد فريق "فعاليات المجتمع التطوعي" على دورهم الإنساني النبيل في دعم رسالة لجنة تراحم الرياض والعمل الخيري بشكل عام، سائلاً الله أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم.