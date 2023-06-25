خلال مشاركتها باليوم العالمي للبحارة.. السعودية تقدم مبادرات دعم للعاملين بالمجال البحري

وتستثمر المملكة في عناصرها وكفاءاتها الطموحة من البحارة؛ حيث يعمل ما يزيد على (1600) بحار سعودي في السفن السعودية للأسطول البحري السعودي، الذي سجل في عام 2021م مراتب متقدمة في جانب الحمولة الطنية، وحقق المرتبة الأولى إقليميًا، والعشرين عالميًا؛ وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن العام 2020م، ونفذت المملكة تصدير أول شحنة عالميًا من الأمونيا عالية الجودة الزرقاء إلى اليابان، حيث كان هذا الحدث هو الأول من نوعه على مستوى العالم.