"الجدعان": أصول القطاع المصرفي بالمملكة زادت بـ 37% منذ 2019 وبلغت 3.6 تريليونات ريال

وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية إلى الواقع الماليّ الجديد بالمملكةِ فقد بلغتْ نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة نحو 57% من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومُنتج بالقطاع المالي، كما تضاعف عددُ الشركاتِ الصغيرةِ والمُتوسطةِ منذُ عام 2016م، وبلغتْ حصةُ التمويل المصرفي المُقدمِ لها نحو 7.9%، وبلغت ملكية النساء السعوديات 45% من هذه الشركات، معبرًا عن فخره بهذه الإحصاءات، وبما وصلت إليه المرأة السعودية من مكانة رفيعة في كثير من المجالات والقطاعات.