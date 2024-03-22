"السعودية" تنتقل إلى جدة وتركّز على الحجاج والمعتمرين وانطلاق عمليات "طيران الرياض" في 2025

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرغ الأمريكية، عن محمد الخريصي؛ نائب الرئيس للبنية التحتية والإستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن "الخطوط الجوية السعودية" ستقوم بتسليم حصتها من الرحلات لشركة "طيران الرياض" التي من المقرر أن تبدأ عملياتها العام المقبل.