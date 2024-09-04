"إغاثي الملك سلمان" ومؤسسة "بيل وميلندا غيتس" ينظمان ورشة حول جهود القضاء على شلل الأطفال

وأكّد المستشار الأول في مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور زيد ميمش، أهمية تقوية العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، داعيًا للعمل سويًّا للعيش في عالمٍ خالٍ من شلل الأطفال، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على عدة عوامل ومنها دعم الأنظمة الصحية الضعيفة، وتخطي التردد في أخذ اللقاح، وتشجيع إنهاء الخلافات التي تعرقل أخذ الجميع للقاح، وتوفير خدمات صحية توعوية لإقامة حملات تطعيم للمجتمعات النائية واللاجئين والنازحين.