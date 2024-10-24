المملكة تساند الجهود الدولية لمكافحة مرض شلل الأطفال في الدول ذات الاحتياج

أولت المملكة العربية السعودية أهمية كبرى للقطاع الصحي في الدول الأقل نموًا، بهدف تعزيز الصحة العامة وتطوير المنظمات الصحية وتقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة. وفي إطار مكافحة مرض شلل الأطفال، نفذت المملكة 15 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليونًا و114 ألف دولار أمريكي، شملت عدة دول منها فلسطين، أفغانستان، السودان، الصومال، العراق، وباكستان.