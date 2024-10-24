المملكة تساند الجهود الدولية لمكافحة مرض شلل الأطفال في الدول ذات الاحتياج

أولت المملكة العربية السعودية أهمية كبرى للقطاع الصحي في الدول الأقل نموًا، بهدف تعزيز الصحة العامة وتطوير المنظمات الصحية وتقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة. وفي إطار مكافحة مرض شلل الأطفال، نفذت المملكة 15 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليونًا و114 ألف دولار أمريكي، شملت عدة دول منها فلسطين، أفغانستان، السودان، الصومال، العراق، وباكستان.
كما خصصت المملكة في مايو 2024 أكثر من 600 مليون دولار لحماية 370 مليون طفل سنويًا من شلل الأطفال في 33 دولة بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، منها 500 مليون دولار لدعم المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.
وتماشياً مع دورها الإنساني، ساهمت المملكة عبر اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات بتقديم 57.6 مليون دولار لمكافحة شلل الأطفال والحصبة. كما نفذت مشاريع بقيمة 15 مليون دولار في هذا الصدد، وقدمت لقاحات طبية للشعب الفلسطيني في أغسطس 2016.
وتشارك المملكة في الاحتفاء باليوم العالمي لشلل الأطفال في 24 أكتوبر من كل عام، للتوعية بأهمية القضاء على هذا المرض ودعم الجهود الدولية لاستئصاله.