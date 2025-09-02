مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الرياض يكشف أرقامًا ومؤشرات تعزز مكانة المملكة التقنية

في حدث بارز يعكس مكانة المملكة العربية السعودية المتنامية كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الرقمي، شهدت الرياض انعقاد مؤتمر صناعة الذكاء الاصطناعي وأثره على التحول الرقمي، الذي جمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار، وكشف عن مؤشرات لافتة تؤكد تسارع المملكة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي.
استعرضت الجلسات خططًا لإنشاء أكبر مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي في المملكة، مع تقنيات قادرة على معالجة ملايين الرموز في الثانية، ما يتيح تطبيقات عملية واسعة في الصحة والطاقة والأمن والنقل والمدن الذكية. كما تمت مناقشة حلول للرؤية الحاسوبية تشمل إدارة الحشود، مراقبة الحدود، العمليات في المطارات والموانئ، والتحليلات الرياضية، إلى جانب خدمات تحويل النصوص إلى كلام والعكس باللغتين العربية والإنجليزية، اعتمادًا على نماذج متطورة مثل Llama وDeepSeek وGPT-OSS. وأكد المشاركون أن أكثر من مليوني مطور حول العالم يعملون على منصات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه التقنيات عالميًا.
وفي هذا السياق، أُعلن عن توقيع اتفاقية استراتيجية سعودية – أمريكية بين شركة ماستروركس (Master Works) وشركة Groq، تهدف إلى تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والخاصة على رفع الكفاءة وتحقيق مستويات أعلى من الابتكار، في خطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد رقمي متطور.
وتُعد Groq®️ LPU™️ منصة متكاملة من الأجهزة والبرمجيات، توفر سرعة استثنائية في معالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بجودة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، حيث تقدم حلولًا متقدمة للتطبيقات السحابية والمحلية على حد سواء. كما يتم تصميم وتصنيع وحدة LPU والأنظمة المرتبطة بها في أمريكا الشمالية، ما يمنح الشركة ميزة في الاعتمادية والسيادة التقنية.
قال فهد الطريف، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Groq:
"اليوم نوسّع نطاق أعمالنا، وغدًا نعيد تعريف مستقبل الذكاء الاصطناعي من قلب المملكة. السعودية لا تكتفي بالمشاركة في هذا القطاع، بل تمضي بخطوات واثقة نحو قيادته إقليميًا ودوليًا، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة الطموحة."
وقال المهندس محمد عون، الرئيس التنفيذي لشركة ماستروركس:
"توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية يعكس التزامنا المستمر بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتسخير قدراتنا وخبراتنا الممتدة لأكثر من 12 عامًا في تطوير حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة البيانات. نحن في ماستروركس نؤمن بأن هذه الخطوة ستسهم في تسريع رحلة المملكة نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار الرقمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030."
وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون السعودي – الأمريكي في المجالات التقنية المستقبلية، بما يعكس عمق الشراكات الدولية للمملكة، ويضع الرياض في مقدمة الدول القادرة على صياغة ملامح الثورة الصناعية الرابعة.