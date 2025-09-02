مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الرياض يكشف أرقامًا ومؤشرات تعزز مكانة المملكة التقنية

استعرضت الجلسات خططًا لإنشاء أكبر مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي في المملكة، مع تقنيات قادرة على معالجة ملايين الرموز في الثانية، ما يتيح تطبيقات عملية واسعة في الصحة والطاقة والأمن والنقل والمدن الذكية. كما تمت مناقشة حلول للرؤية الحاسوبية تشمل إدارة الحشود، مراقبة الحدود، العمليات في المطارات والموانئ، والتحليلات الرياضية، إلى جانب خدمات تحويل النصوص إلى كلام والعكس باللغتين العربية والإنجليزية، اعتمادًا على نماذج متطورة مثل Llama وDeepSeek وGPT-OSS. وأكد المشاركون أن أكثر من مليوني مطور حول العالم يعملون على منصات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه التقنيات عالميًا.