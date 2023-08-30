سلطان بن سلمان والبنيان يدشّنان قاعات تعليمية وأجهزة متطورة لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة

وأوضح سموه أن مذكرة التعاون تتضمن مجالات عدة، من بينها: تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والندوات المتخصّصة وورش العمل التدريبية، مشيراً إلى أن قضية الإعاقة في المملكة تشهد نقلة نوعية حضارية على صعيد الوقاية والتوعية والتشريعات والخدمات والحقوق وبرامج الرعاية لفئة ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتجسّد من خلال ما نلمسه يومياً من مشروعات جديدة سواءً على صعيد المؤسسات الحكومية أو القطاع غير الربحي، إلى جانب صدور عديدٍ من الأنظمة والإجراءات التي أسهمت في تسهيل حياة ذوي الإعاقة واستثمار قدراتهم، التي كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.