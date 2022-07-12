السعي بين الصفا والمروة وعلاقتهما بـ"إبراهيم وإسماعيل وهاجر" وقصتهما عبر التاريخ

السعي بين الصفا والمروة واجبٌ على جميع الحجاج والمعتمرين؛ إذ هو ركنٌ من أركان الحج والعمرة، يؤديه الحاج والمعتمر بعد الطواف بالكعبة المشرفة، علمًا بأن الحاج يؤديه سواء أكان متمتعًا، وقارنًا، ومفردًا، لكن في حق المتمتع يلزمه سعي ثانٍ للحج، إذ إن سعيه الأول يكون للعمرة، أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، إن سعاه قبل يوم عرفة مع طواف القدوم؛ أجزأه، وإلا سعاه مع طواف الإفاضة، بعد يوم عرفة.

ولمشروعية السعي أصل واقتداء، حيث إن له تاريخًا مع النبي إبراهيم وزوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام، لذا يضع بعضهم عددًا من التساؤلات من بينها: ما السعي؟ وما صفته؟ وما معنى الصفا والمروة؟ وماهيتهما وموقعهما؟ وما سبب تسميتهما؟ وما معنى المسعى والعلمان الأخضران؟ ، كما يتساءل بعضهم عن سبب اختلاف المؤرخين في طول وعرض المسعى؟ وما أهم التوسعات للمسعى عبر التاريخ؟ وعناية ملوك الدولة السعودية به؟ كل هذا وغيره من التساؤلات تجيب عليها "سبق" في هذا التقرير.