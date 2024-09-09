"التعليم": 1 أكتوبر يبدأ التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة

أعلنت وزارة التعليم، أن الأول من أكتوبر القادم يشهد بدء التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة، لجميع شاغلي الوظائف التعليمية؛ عبر نظام "فارس".
وقالت الوزارة: يتاح التقديم طوال العام الدراسي.
وأضافت: إرفاقك لجميع المستندات المطلوبة للحالة حسب ما ورد في القواعد التنظيمية، يسهم في سرعة دراسة الطلب.
وأردفت "التعليم": تصل نتيجة دراسة الطلب عبر الإشعارات بنظام "فارس".
وأشارت إلى أنه عند الموافقة على طلبك، يظهر القرار في "قراراتي" بالخدمة الذاتية بنظام "فارس".
ولفتت الوزارة إلى أنه للاطلاع على القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية لذوي الظروف الخاصة؛ يمكن زيارة صفحة وكالة الوزارة للموارد البشرية "مركز المعلومات- التعاميم" على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.