"التعليم": 1 أكتوبر يبدأ التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة

أعلنت وزارة التعليم، أن الأول من أكتوبر القادم يشهد بدء التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة، لجميع شاغلي الوظائف التعليمية؛ عبر نظام "فارس".