"طيران ناس": صفقة شراء 160 طائرة جديدة بـ 110 مليارات ريال هي الأكبر مع إيرباص في 2024

وأضاف أنه من "ناحية الربحية تتمتع الشركة بتحقيق أرباح من عام 2015 باستثناء سنة واحدة هي سنة كورونا، والشركة لديها موقف مالي ممتاز جدًا، وتحقق أرباحًا ممتازة جدًا. ونحن نتوسع بشكل مكثف في أعمالنا بما يتناسب مع الطموح الذي تم تقديمه في رؤية 2030، وكذلك استراتيجية الطيران المدني التي تم وضع أهدافها، ومن ضمنها الوصول إلى 330 مليون مسافر وكذلك ربط 250 وجهة بالمملكة العربية السعودية. وبالنظر للتوسع في السنوات السابقة والنمو في سوق الطيران السعودي، زادت أعداد الركاب بنسبة 20% خلال عام، وكذلك تحقق نمو بنسبة 17% خلال الستة شهور الأولى من 2024، كما تم الإعلان من هيئة الطيران المدني، ونتوقع استمرار هذا النمو بشكل قوي، فالمستهدف 330 مليون مسافر واليوم نتحدث عن 110 ملايين مسافر، فهناك فرصة كبيرة جدًا لشركات الطيران السعودية بالذات أن تزيد السعة المقعدية لتواكب الطموح الذي تم وضعه في الرؤية، وكذلك في استراتيجية الطيران المدني. أتوقع في الفترة القادمة أن يكون الكل لديه زيادة في السعة المقعدية، لكن يبقى "طيران ناس" رائدًا في زيادة السعة المقعدية".