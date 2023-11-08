أمير المدينة: حلولٌ احترافية متكاملة تنهي مشكلةً بيئية كانت تؤرّق الأهالي لأكثر من 30 عامًا

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى التأهيل البيئي للمردم العام بحمراء الأسد، وتطوير المرادم الهندسية، وتحسين منظومة إدارة النفايات في المدينة المنورة؛ بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان، وتَحَسُّن جودة الحياة، ووضع الحلول المبتكرة في مجال إدارة ومعالجة النفايات الصلبة والعضوية، في إطار تعزيز التوجّه الوطني للتحوّل إلى الاقتصاد الدائري، ابتداءً من مرحلة الجمع من المصدر، مرورًا بالفرز والمعالجة عبر استخدام عناصر التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات البيئية الصحية في هذا الجانب، وصولًا إلى مرحلة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة البديلة والنظيفة.