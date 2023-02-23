"الصورة معي بـ5 ريال" بشرط.. شاهد ممازحة أمير جازان للأطفال احتفاءً بـ"التأسيس"

وكان أمير جازان قد تَجول بين زوار فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، بساحة قرية جازان التراثية في كورنيش مدينة جيزان الجنوبي، واطلع على الفعاليات المُقامة والمعارض التفاعلية، وعروض الأزياء التراثية والفلكلور الشعبي، والأركان المختلفة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن الغالي.