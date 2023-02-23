"الصورة معي بـ5 ريال" بشرط.. شاهد ممازحة أمير جازان للأطفال احتفاءً بـ"التأسيس"
أظهر مقطع فيديو، أميرَ منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وهو يمازح مجموعة من الأطفال المشاركين في فعالية الليوان؛ وذلك بمناسبة يوم التأسيس.
وقال الأمير محمد بن ناصر، مداعبًا الأطفال بعد التقاطهم الصور التذكارية معه: "الصورة معي بـ5 ريال، وتُسلم للجمعيات الخيرية"؛ حيث ارتسمت الابتسامة على محيا الأطفال والزوار.
وكان أمير جازان قد تَجول بين زوار فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، بساحة قرية جازان التراثية في كورنيش مدينة جيزان الجنوبي، واطلع على الفعاليات المُقامة والمعارض التفاعلية، وعروض الأزياء التراثية والفلكلور الشعبي، والأركان المختلفة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن الغالي.
وأثنى الأمير على ما تقدمه وزارة الثقافة من فعاليات مميزة وراقية تتناسب مع هذه المناسبة التاريخية ذكرى يوم التأسيس، ومن محتوى ثقافي متنوع يشمل أهم الجوانب التاريخية ويسهم في تعريف الزوار بأهمية تاريخ بلادهم.
يُذكر أنه قد رافق أمير جازان، خلال الجولة، وكيلُ إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، وأمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني.