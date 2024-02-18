حائل.. النائب العام يؤكد مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا خاصة قضايا الموقوفين

ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات، زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب نيابة منطقة حائل.
والتقى برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها، وأكد تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.
كما التقى بالمستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاواهم وطلباتهم الجزائية، ووجّه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.
ونوه خلال لقائه بمنسوبي النيابة العامة بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وحرصهما الدائم على العدالة ومباشرة الإجراءات القضائية، والحرص على رعاية الحقوق وتفعيل الضمانات المقررة نظاماً.