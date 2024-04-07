ما العلاقة بين طول ظلّ الشمس وفصل الشتاء؟.. الإجابة عند "الزعاق"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن العلامات التي يستدلّ بها العرب على الاتجاهات والحساب والمواقيت هي النجوم "وعلامات وبالنجم هم يهتدون".
وأضاف الزعاق: أن الشمس وظلّها لها دلائل وأهمية بالغة لدى العرب، فأطول فترة ظل دليل على دخولنا في عزّ الشتاء، والعكس في الصيف.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر: خلال أيامنا هذه الظلّ متوسط دلالة على الفترة الانتقالية التي نعيشها، ويبدأ يتناقص كدلالة على توديع الليالي الطوال والشتاء القارس.
وأكمل: لأهمية الظل ربطت الشريعة الإسلامية مواقيت صلاتها النهارية على الشمس والليلية على غسقها.