المملكة تمضي بثقة وثبات نحو مفهوم الاقتصاد المستدام

وشملت الخطط السعودية كل القطاعات الاقتصادية مع التسهيلات والمُحفّزات للاستثمار الأجنبي وضخ رأس المال في الاقتصاد السعودي وغيرها من التشريعات والأنظمة في بيئة العمل بعضها كانت مختلفة، فأصبح السوق السعودي من الأكثر صعودًا وكسب ثقة الشركات، ومتوقع له بحول الله النهوض والتوسع في مجالات أخرى.