"الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي.
ويأتي إطلاق الختم بالتزامن مع إقامة المعرض في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2025م، بمشاركة 1300 عارض وعلامة تجارية تمثل أكثر من 45 دولة حول العالم.
وسيُتاح للمسافرين القادمين إلى المملكة الحصول على الختم الخاص بالمعرض، عبر مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إلى جانب المنافذ البرية في المنطقة الشرقية، طوال فترة إقامة الفعالية.