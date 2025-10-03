"الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

وسيُتاح للمسافرين القادمين إلى المملكة الحصول على الختم الخاص بالمعرض، عبر مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إلى جانب المنافذ البرية في المنطقة الشرقية، طوال فترة إقامة الفعالية.