"العدل" بالشراكة مع "هيئة المقاولين" تدشنان العقود النموذجية لتكون سندًا تنفيذيًا

وأحد أهم مزايا العقود النموذجية أنها أصبحت سندًا تنفيذيًا موثقًا بمجرد قبول العقد من الطرفين له حجيته أمام محاكم التنفيذ، ويختصر هدر الجهد حول النظر في القضية من قبل المحاكم المختصة في وزارة العدل، وينفذ من قبل محكمة التنفيذ في وزارة العدل.