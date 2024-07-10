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بعد انتظار لأكثر من عقد.. الانتهاء من عقبة آل يحيى بالداير بني مالك
الطريق مر بعدة مراحل خلال سنوات من بينها ترسية وسحب وانسحاب معدات
بعد انتظارٍ استمر أكثر من عقد من الزمان، انتهت مؤخرًا عمليات سفلتة عقبة وطريق آل يحيى بمحافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، والتي بدأها المقاول قبل مدة وجيزة.
وتعتبر قمم آل يحيى من القمم التي يعيش بها عدد كبير من السكان مقارنة بغيرها من القمم المماثلة لطبيعتها، وتتميز بطبيعتها الجميلة ومسطحاتها الخضراء وبرودة جوها.
يشار إلى أن "سبق" قد تابعت قضية الطريق منذ أكثر من عقد من الزمان، ونشرت العديد من التقارير عنه وعن معاناة الأهالي المترتبة عليه؛ حيث مر الطريق بعدة مراحل؛ من بينها ترسية وسحب وانسحاب معدات، وغيرها من الأمور؛ في حين يتفاءل الأهالي باستكمال الأعمال الحالية لتتم تهيئة الطرق التابعة للبلدية داخل القرى.