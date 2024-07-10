بعد انتظار لأكثر من عقد.. الانتهاء من عقبة آل يحيى بالداير بني مالك

يشار إلى أن "سبق" قد تابعت قضية الطريق منذ أكثر من عقد من الزمان، ونشرت العديد من التقارير عنه وعن معاناة الأهالي المترتبة عليه؛ حيث مر الطريق بعدة مراحل؛ من بينها ترسية وسحب وانسحاب معدات، وغيرها من الأمور؛ في حين يتفاءل الأهالي باستكمال الأعمال الحالية لتتم تهيئة الطرق التابعة للبلدية داخل القرى.