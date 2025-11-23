"تعليم مكة" يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة "بيبراس موهبة"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي للمبادرة بالتسجيل في مسابقة "بيبراس موهبة" المتخصصة في التفكير الحاسوبي، التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك قبل موعد إغلاق التسجيل يوم الاثنين 10 / 6 / 1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م.