رئيس جمهورية أرمينيا يلتقي وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرمينية بمجلس الشورى

التقى فخامة رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرمينية في المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين المملكة وأرمينيا وفرص تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرمينية الدكتور أسامة عارف، والدكتور بندر البقمي، والدكتورة دلال نمنقاني، والدكتور ناصر طيران، ويحيى المطرودي.