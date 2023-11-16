مستفيدو مشروع "تلال أبها" يشكون تأخر تسليم الوحدات السكنية لسنوات بالرغم من استقطاع الأقساط

وأضاف "عسيري" أنه حتى الآن لم يتم وضع خطة واضحة للتسليم؛ لكي يكون كل مستفيد على علم بما يتم؛ حتى يتسنى له ترتيب أوراقه ووضعه من عدة نواحٍ، وأيضًا لم يتم البت في المواقع الخدمية مثل المساجد والأسواق والحدائق والمدارس وغيرها، وهي من الأساسيات؛ وذلك لعدم فرز الصكوك لكل جهة.