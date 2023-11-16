مستفيدو مشروع "تلال أبها" يشكون تأخر تسليم الوحدات السكنية لسنوات بالرغم من استقطاع الأقساط

اشتكى عدد من مستفيدي مشروع "تلال أبها" بحي التعاون بمدينة أبها منطقة عسير تأخر تسليم المشروع لعدة سنوات، حيث يتم استقطاع الأقساط من المستفيدين من وقت توقيع العقد وحتى الآن دون تسليم مساكنهم لهم.
وتفصيلًا، قال أحد المستفيدين المتضررين، وهو المواطن يحيى علي يحيى عسيري إنه يشكو تأخر تسليم المشروع لقرابة أربع سنوات، حيث كانت بداية تمهيد المشروع وتجهيز البنية التحتية كاملة عام 2014 م.
وتم توقيع العقود شهر 3 عام 2019م، حيث مدة العقد 3 سنوات من توقيع العقد، وبعدها يتم التسليم وتأخر، ثم أعطي مهلة 6 أشهر؛ نظرًا لجائحة كورونا.
كما تم استقطاع الأقساط من وقت توقيع العقد، مما سبب أزمات مالية قوية على بعض المستفيدين وحتى وقتنا الحاضر لا نعرف متى سوف يتم تسليم المشروع للمستفيدين.
وأشار "عسيري" إلى أنه تم رفع عدة شكاوى للجهات المعنية بشأن التأخير في التسليم، وللأسف يتم الرد عليها بصورة صحيحة وواقعية وقانونية ونظامية من قبل الجهة المعنية بالوزارة، وذلك بعد أخذ الرأي من قبل المطور ليتم إغلاق الشكوى.
وأشار إلى أنه تم استدعاء عدة مستفيدين للمعاينة المبدئية للوحدات الجاهزة وإعطاء مهلة 60 يومًا للتسليم النهائي، والبعض الآن أكمل 90 يومًا ولم يتم التواصل، علمًا بأن البعض قام بتفصيل مطبخ وشراء الأثاث ولم يتمكنوا من إيصاله للوحدة السكنية.
وأضاف "عسيري" أنه حتى الآن لم يتم وضع خطة واضحة للتسليم؛ لكي يكون كل مستفيد على علم بما يتم؛ حتى يتسنى له ترتيب أوراقه ووضعه من عدة نواحٍ، وأيضًا لم يتم البت في المواقع الخدمية مثل المساجد والأسواق والحدائق والمدارس وغيرها، وهي من الأساسيات؛ وذلك لعدم فرز الصكوك لكل جهة.