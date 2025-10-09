"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة في الرياض والشرقية ومحمية الملك عبدالعزيز

وأوضحت القوات أنه تم ضبط ست معدات تُستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و**(999)** و**(996)** في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.