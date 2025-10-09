"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة في الرياض والشرقية ومحمية الملك عبدالعزيز

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط ست معدات تُستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و**(999)** و**(996)** في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
كما ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في المنطقة الشرقية، لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى 3,000 ريال، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً بيئيًا عبر قنوات الاتصال المخصصة.
وفي محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تمكنت القوات أثناء أداء مهامها من ضبط أربعة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، إثر ارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص، وضُبط بحوزتهم بندقية شوزن وبندقية هوائية و632 ذخيرة متنوعة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وشددت القوات على ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تُجرّم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها تبلغ 5,000 ريال، والصيد دون ترخيص 10,000 ريال، واستخدام بنادق الشوزن دون ترخيص 100,000 ريال.
