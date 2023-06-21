حاسوب HUAWEI Mate Book X Pro وسماعات HUAWEI FreeBuds 5: الثنائي المثالي الذي تنتظره

أولًا: دعنا نُلقِ نظرة فاحصة على HUAWEI Mate Pad X Pro ونرى ما الذي يجعله قطعة تقنية لا تقاوم. بفضل الهيكل المعدني المهدئ للبشرة وشاشة العرض الكاملة بالألوان الحقيقية من هواوي بدقة 3.1K، يُعد هذا الحاسوب المحمول متعة في الاستخدام وأيضًا مذهلًا تمامًا. إنه مدعوم بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر، ويحمل شهادة Intel Evo ™ المرغوبة، والتي تضمن أداءً سريعًا للغاية.