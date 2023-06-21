حاسوب HUAWEI Mate Book X Pro وسماعات HUAWEI FreeBuds 5: الثنائي المثالي الذي تنتظره

تَخيل هذا.. أنت تعمل عن بُعد من مقهى مزدحم، مع ثرثرة العملاء وأزيز آلات الإسبريسو التي تملأ الهواء، في تغيير لطيف لمكتبك في المنزل؛ إلا أنك تكافح لسماع زملائك في الفريق خلال اجتماع Zoom المهم.
لا داعي للقلق، لأن ميزة تحسين الصوت الشخصي1 على حاسوب HUAWEI Mate Book X Pro المحمول موجودة هنا لإنقاذ الموقف.
تستخدم هذه التقنية الذكية خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف صوتك وتحسينه أثناء مكالمات الفيديو؛ مما يضمن سماعك بصوت عالٍ وواضح.
ولكن انتظر هناك المزيد! عندما تقوم بإقرانه مع HUAWEI FreeBuds 5؛ يبدأ السحر حقًّا.
تعمل سماعات الأذن هذه مع جهاز MateBook X Pro للتخلص من ضجيج المقهى والتركيز فقط على صوتك، مع التأكد من أن فريقك لا يفوّت أي مقطع لفظي. الآن هذا ما نسميه المباراة المصنوعة في جنة التكنولوجيا!
حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول: تصميم أنيق يلبي الأداء القوي.
أولًا: دعنا نُلقِ نظرة فاحصة على HUAWEI Mate Pad X Pro ونرى ما الذي يجعله قطعة تقنية لا تقاوم. بفضل الهيكل المعدني المهدئ للبشرة وشاشة العرض الكاملة بالألوان الحقيقية من هواوي بدقة 3.1K، يُعد هذا الحاسوب المحمول متعة في الاستخدام وأيضًا مذهلًا تمامًا. إنه مدعوم بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر، ويحمل شهادة Intel Evo ™ المرغوبة، والتي تضمن أداءً سريعًا للغاية.
هل تحتاج إلى القيام بمهام متعددة مثل المحترفين؟ لا مشكلة! تتيح لك ميزة الجهاز الفائق في MateBook X Pro توصيل أجهزة متعددة بسهولة؛ مما يبسّط سير عملك بشكل لم يسبق له مثيل.
وعندما يحين وقت تبديل التروس من العمل إلى اللعب، تضمن ميزة Super Turbo استعدادك للعمل في لمح البصر.
HUAWEI Free Buds 5: سماعات أذن مفتوحة لا تتنازل عن جودة الصوت، صممت سماعات HUAWEI FreeBuds 5 الأنيقة والمستقبلية هذه لترتقي بتجربة الاستماع إلى آفاق جديدة، وهي مزودة بمحرك ديناميكي مغناطيسي فائق.
وتوفر سماعات FreeBuds 5 صوتًا جهورًا قويًّا وصوتًا فائق الوضوح تملأ كل نغمة بالحيوية؛ لكن الأمر لا يتعلق بالموسيقى فقط؛ إذ تضمن تقنية ANC المفتوحة إمكانية الاستمتاع بصوت غامر دون أي ضوضاء خلفية مزعجة تعترض طريقك.
ومع ميزة SuperCharge، لن تترك مطلقًا معلقًا وبطارية فارغة. يسمح لك ANC المفتوح بالاستمتاع بأغانيك المفضلة دون أي إلهاء عن العالم الخارجي.
علاوة على ذلك، تم تجهيز FreeBuds 5 أيضًا بإلغاء ضوضاء المكالمات AI؛ مما يجعلها سماعات الأذن المثالية للعمل واللعب.
الآن دعونا نناقش الميزة البارزة التي تجعل من هذين الجهازين الزوج المثالي؛ تقنية تحسين الصوت الشخصي.
تعمل هذه الميزة المتوفرة على HUAWEI Mate Book X Pro، جنبًا إلى جنب مع سماعات HUAWEI FreeBuds 5، لتقديم صوت فائق الوضوح أثناء اجتماعاتك عبر الإنترنت أو مكالمات الفيديو.
مع ميزة تحسين الصوت الشخصي، يقوم جهاز HUAWEI Mate Book Pro بعزل صوتك وتضخيمه بذكاء مع حجب الضوضاء المحيطة؛ مما يسمح لزملائك وعملائك بسماعك أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت كما لو كنت في نفس الغرفة.
الموقف الآخر الذي يتألق فيه هذا الثنائي الديناميكي هو عندما تشارك في فصل دراسي عبر الإنترنت أو تحضر محاضرة افتراضية.
وتضمن ميزة تحسين الصوت الشخصي سماع أسئلتك وتعليقاتك بوضوح؛ بينما توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 5 تجربة صوتية مريحة وغامرة.
من خلال عمل هذين الجهازين معًا، يمكنك المشاركة بشكل كامل في التعلم عبر الإنترنت دون تشتيت الانتباه بسبب جودة الصوت الرديئة أو الانزعاج.
لكن السحر لا يتوقف عند هذا الحد. لا يعد الجمع بين MateBook X Proو Free Buds 5 رائعًا لمكالمات الفيديو فحسب؛ بل إنه مثالي أيضًا لمنشئي المحتوى والبودكاست وأي شخص آخر يحتاج إلى صوت واضح ونقي.
سواء كنت تسجل تعليقًا صوتيًّا لأحدث مقطع فيديو، أو تُجري مقابلة للبودكاست الخاص بك؛ تعمل ميزة تحسين الصوت الشخصي وFreeBuds 5 معًا لتوفير صوت بجودة الاستوديو ومن المؤكد أنه سيثير إعجاب جمهورك.
ويشبه الأمر وجود مهندس صوت خاص بك، وضبط صوتك في الوقت الفعلي للتأكد من أنك دائمًا مركز الاهتمام.
يُعد كل من HUAWEI Mate Book X Pro وHUAWEI FreeBuds 5 فريقًا يحلم به أولئك الذين يطلبون الأفضل من أجهزتهم. سواء كنت محترفًا في حاجة إلى إعداد عمل قوي، أو لاعبًا متعطشًا يبحث عن تجربة غامرة، أو ببساطة شخصًا يستمتع بترفيه من الدرجة الأولى، فإن هذين الجهازين يغطيانك. فماذا تنتظرون؟ دلل نفسك بالمجموعة المطلقة، وارتقِ بعملك ولعبك وتجربة الترفيه إلى آفاق جديدة.
يتوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول في المملكة العربية السعودية باللون الأبيض والرمادي الفلكي، بسعر يبدأ من 6999 ريالًا سعوديًّا، وتتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 5 بلونين: Ceramic White وSilver Frost بسعر 649 ريالًا سعوديًّا من منصات هواوي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.