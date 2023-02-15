"خبير سلامة" يقترح تفعيل الدور الوقائي والاستدلالي للألوان في أزمات الزلازل

وأوضح أن قرار عودة السكان أو بقائهم في مساكنهم لا بد أن يصاحبه استشارة هندسية، تُثبت سلامة المبنى، وعدم تأثُّره، إضافة إلى أهمية تحديد المناطق الهيكلية الأشد أمانًا من غيرها في كل مسكن أسرة من كل مبنى؛ لتكون ملجأ طارئًا، يُحتمى به عند أي هزة أرضية محتملة، ويكون في الوقت نفسه مخزنًا دائمًا، به القليل من الماء والغذاء الجاهز الجاف.