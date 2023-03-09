مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُوَقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للطب الرياضي

وتَوقع أ. د. العمري أن ينعكس التعاون بين المجموعة والاتحاد إيجابًا على مختلف أوجه التخصص سواء كان في جانب الوقاية أو العلاج، بالنظر إلى الخبرات العملية والعلمية النوعية التي تحظى بها المجموعة، والتي بها مركز للطب الرياضي يعتبر من أهم العلامات البارزة في مجال تقديم الرعاية الصحية للرياضيين، بتطبيقه للمعايير المعتمدة دوليًّا في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية، وكذلك الاتحاد بخبرته الواسعة في هذا المجال من خلال جهوده في تطوير المهنة بتقديم البرامج التعليمية والبحثية المتميزة، وتوفير الرعاية الطبية والاستشارات الصحية وفق أعلى المعايير لجميع الممارسين الرياضين.