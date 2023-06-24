"السديس": تطوير قنوات الاتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية وتفعيل سرعة الاستجابة

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي ورئيس المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية التنسيق بين الجهات العاملة في المسجد الحرام بما يتناسب مع متطلبات الكثافة البشرية لحجاج بيت الله الحرام، خدمة لضيوف الرحمن واستشعار عظمة المكان والزمان وتوثيق جهود الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية المشتركة للمنظومة تعمل على مدار الساعة دون بيروقراطية وفق حوكمة وقياس للأثر ولها دور فاعل في المعالجة الآنية، لما قد يطرأ من ملاحظات وتحويل التحديات لفرص إيجابية.