الهيئة العامة للإحصاء تعلن نتائج النسخة الثانية من مسابقة المعرفة الإحصائية

وبحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة فقد شاركت في المسابقة الإدارات العامة للتعليم في مناطق المملكة كافة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المشاركين فيها (1,690,787) طالبًا وطالبة، وكان إجمالي الطلاب الذكور المشاركين في المسابقة (764,785) طالبًا، فيما شاركت في المسابقة (926,002) طالبة، في ذات السياق بلغ إجمالي عدد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المشاركين (672,622) طالبًا وطالبة، و(1,018,165) طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية.