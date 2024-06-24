بينها المملكة.. 4 دول عربية تسجّل أعلى درجات حرارة على وجه الأرض آخر 24 ساعة

سجّل عديدٌ من الدول حول العالم درجات حرارة قياسية في آخر 24 ساعة؛ تجاوزت 50 ْمئوية في مدن عدة.
جاء العراق في المرتبة الأولى كأعلى حرارة مسجّلة على وجه الأرض بدرجة حرارة بلغت 51.1 درجة مئوية في مدينة البصرة.
وفي السياق نفسه وفق "طقس العرب"، كانت مدن عربية عدة من ضمن أعلى 10 درجات حرارة مسجّلة حول العالم بدرجات حرارة تجاوزت 50 ْمئوية، منها الكويت؛ وتحديداً مطار الكويت الدولي.
وجاء ترتيب الدول العشر، كالتالي: مدينة البصرة - العراق 51.1 درجة مئوية، ومطار البصرة - العراق 51 درجة مئوية، ثم مدينة الناصرية - العراق 50.7 درجة مئوية، ومدينة أهواز - إيران 50.6 درجة مئوية، ومدينة عبدان - إيران 50.5 درجة مئوية، ومدينة عمارة - العراق 50.3 درجة مئوية، ومطار الكويت الدولي 50.1 درجة مئوية، ثم القيصومة - السعودية 49.4 درجة مئوية، ومطار العين الدولي 49.7 درجة مئوية، ومدينة الرفيل - العراق 48.8 درجة مئوية.
يُذكر أن دولاً عربية عدة مازالت تتعرّض لموجة حارّة قوية طويلة، من ضمنها العراق وأغلب دول شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة، بحيث يسود في تلك المناطق طقسٌ حارٌّ إلى شديد الحرارة ولا تزال مخرجات الخرائط الجوية تشير إلى استمرار الأجواء الحارّة وشديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.