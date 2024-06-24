بينها المملكة.. 4 دول عربية تسجّل أعلى درجات حرارة على وجه الأرض آخر 24 ساعة

وجاء ترتيب الدول العشر، كالتالي: مدينة البصرة - العراق 51.1 درجة مئوية، ومطار البصرة - العراق 51 درجة مئوية، ثم مدينة الناصرية - العراق 50.7 درجة مئوية، ومدينة أهواز - إيران 50.6 درجة مئوية، ومدينة عبدان - إيران 50.5 درجة مئوية، ومدينة عمارة - العراق 50.3 درجة مئوية، ومطار الكويت الدولي 50.1 درجة مئوية، ثم القيصومة - السعودية 49.4 درجة مئوية، ومطار العين الدولي 49.7 درجة مئوية، ومدينة الرفيل - العراق 48.8 درجة مئوية.