محلل سياسي: الهجوم الإيراني مضحك.. الرد على اغتيال مسؤولين يكون باغتيال آخرين بنفس المستوى أو أكثر

قال المحلل السياسي "أنور مالك" في تغريدة نشرت له على منصة "X" تعليقاً على الهجوم الإيراني الذي استهدف "إسرائيل" بأكثر من 200 صاروخ باليستي أمس الثلاثاء: "الهجوم الإيراني مضحك، والرد على اغتيال مسؤولين يجب أن يكون باغتيال آخرين بنفس المستوى أو أكثر، فهذا هو منطق الدول التي تهتم بسمعتها وهيبتها".
وأشار إلى أن الاستعراضات بصواريخ ضوئية وليست صوتية، والمجهزة بكبسولات وولاعات، تحدث بعض الضجيج وتسبب ضررًا خفيفًا وعابرًا في أهداف لا قيمة لها، إنما تدل على العجز ومحاولة رفع الحرج، ولا يعقل أن خامنئي ينتقم لشخص مثل نصرالله بحفل من الأضواء والضوضاء في سماء مناطق عربية في "إسرائيل"، ولا تصدقوا ما تردده قنوات المحور الإيراني عبر محللين يقدمون أمنياتهم الخاصة ويقدمون مجاملات لمن يستضيفهم، وليس تحليلات عسكرية واستراتيجية تمتلك أصولها و أبجدياتها.
وأكد أن ما حدث هو اللاحدث، والحدث الحقيقي هو ما ينتظرنا داخل ملاعب الحرس الثوري المستباحة من كل جانب، وهو ما يرهب الملالي، حيث ظهر رعبهم في تصريحاتهم التحذيرية من ردة فعل الإسرائيليين التي ستطال أهدافًا أكبر بكثير من السابقة؛ لأن هيبة دولتهم تقتضي ذلك.
الجدير بالذكر أن إيران أطلقت أمس الثلاثاء أكثر من 200 صاروخ على "إسرائيل"، رداً على مقتل عدد من قادة الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران منهم إسماعيل هنية وحسن نصرالله، في حين أعلنت تل أبيب أن أنظمتها الدفاعية تمكنت من اعتراض معظم تلك الصواريخ.