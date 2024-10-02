محلل سياسي: الهجوم الإيراني مضحك.. الرد على اغتيال مسؤولين يكون باغتيال آخرين بنفس المستوى أو أكثر

وأشار إلى أن الاستعراضات بصواريخ ضوئية وليست صوتية، والمجهزة بكبسولات وولاعات، تحدث بعض الضجيج وتسبب ضررًا خفيفًا وعابرًا في أهداف لا قيمة لها، إنما تدل على العجز ومحاولة رفع الحرج، ولا يعقل أن خامنئي ينتقم لشخص مثل نصرالله بحفل من الأضواء والضوضاء في سماء مناطق عربية في "إسرائيل"، ولا تصدقوا ما تردده قنوات المحور الإيراني عبر محللين يقدمون أمنياتهم الخاصة ويقدمون مجاملات لمن يستضيفهم، وليس تحليلات عسكرية واستراتيجية تمتلك أصولها و أبجدياتها.