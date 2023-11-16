إطلاق حملة تشجير متنزه الجموم البري ضمن "البرنامج الوطني"

أطلق فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة؛ حملةَ تشجير متنزه الجموم البري، ضمن البرنامج الوطني للتشجير.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبد الله الخليف: إن الحملة تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير، عبر تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين جودة الحياة، والتي تأتي امتدادًا لحملات التشجير السابقة في المتنزه.
وأكّد "الخليف" أهمية المشاركة المستمرّة في مشروعات التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد.
من جهته قال مدير المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة، عادل بن عايض الطياري: إن مشروع تشجير المتنزه البيئي بمحافظة الجموم، يعتمد على الري من خلال مياه الأمطار والمياه المعالجة، موضحًا أن إجمالي المستهدف هذا الموسم 90 ألف شتلة.
وأوضح "الطياري" أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى رفع نسبة الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير، بمشاركة أفراد المجتمع؛ لزيادة وعيهم بأهميتها.
وأضاف: أن الحملة ستتواصل وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة.
ولفت إلى أن المبادرة تأتي امتدادًا لحزمة من الأهداف التي تستلهم الرؤيةَ التنموية لبلادنا؛ حيث تعتبر الاستدامة بجوانبها الثلاثة "الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي"، أحد المستهدفات الرئيسية لها.
ويشير البرنامج إلى حرص الوزارة على نشر الثقافة والوعي لدى المجتمع عن أهمية التشجير، وتحسين الصورة العامة نحو بيئة خضراء مستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ستمثّل نقلة نوعية تعزّز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.