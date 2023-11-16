إطلاق حملة تشجير متنزه الجموم البري ضمن "البرنامج الوطني"

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبد الله الخليف: إن الحملة تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير، عبر تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين جودة الحياة، والتي تأتي امتدادًا لحملات التشجير السابقة في المتنزه.