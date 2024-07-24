بحث تعزيز التعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة التراث لدعم وتطوير المواقع التراثية

بعدها، توجّه وفد هيئة التراث، برفقة فريق هيئة تطوير المنطقة الشرقية، إلى جزيرة دارين وتاروت، يرافقهم عبدالله البسامي؛ الرئيس التنفيذي المكلّف لمؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، حيث اطلع الوفد على المواقع التراثية والأثرية في الجزيرة، وأعمال التنقيب الجارية فيها، كما زار الوفد قصر دارين، وبعض المواقع الأثرية، بعدها تمّ التوجّه إلى محافظة القطيف لزيارة بيت الحرفيين.