بصمة لإدارة العقارات تقيم مزادها (زمرد البحيرات) في منطقة البحيرات في جدة

وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبدالرحمن الفايز مدير القطاع التجاري في شركة بصمة: إن منطقة البحيرات تتميز بموقعها الفريد في شمال محافظة جدة، وبقربها من مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومشروع القدية البحري، ودرة العروس، وغير ذلك، ويشير أ. الفايز إلى جودة هذا الفرص العقارية لإقامة فنادق ومنتجعات وشاليهات في منطقة البحيرات التي تتميز بالهدوء، وتمنح مرتاديها وسكناها الاستقلالية والراحة.