بصمة لإدارة العقارات تقيم مزادها (زمرد البحيرات) في منطقة البحيرات في جدة

أعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات عن مزادها النوعي (زمرد البحيرات) في منطقة البحيرات في محافظة جدة.
والذي سيقام في يوم الاثنين الموافق 29/ 4/ 2024م، في قاعة قصر الملكات في جدة، الساعة الرابعة مساء، كما يقام إلكترونيا عبر منصة زائد للمزادات.
ويأتي مزاد (زمرد البحيرات) استكمالاً لجهود شركة بصمة لإدارة العقارات فيما تقدمه من مزادات عقارية متنوعة تلبية لمختلف تطلعات المستثمرين.
وتتميز منطقة البحيرات بإطلالتها الساحرة على البحر الأحمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للعقارات قرابة 127.724م2، حيث تتوزع العقارات على خمسة أراض، وثلاث فلل سكنية، تتميز بإطلالتها الخلابة على ضفاف خليج سلمان.
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبدالرحمن الفايز مدير القطاع التجاري في شركة بصمة: إن منطقة البحيرات تتميز بموقعها الفريد في شمال محافظة جدة، وبقربها من مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومشروع القدية البحري، ودرة العروس، وغير ذلك، ويشير أ. الفايز إلى جودة هذا الفرص العقارية لإقامة فنادق ومنتجعات وشاليهات في منطقة البحيرات التي تتميز بالهدوء، وتمنح مرتاديها وسكناها الاستقلالية والراحة.