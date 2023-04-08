تأهُّبًا للحالة المطرية.. السديس يوجه بتفعيل خطط الطوارئ الميدانية بالحرم

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار؛ تأهُّبًا للحالة المطرية التي نبّه عنها المركز الوطني للأرصاد عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خصوصًا مع كثافة أعداد المصلين والعمار في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.