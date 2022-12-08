بنك الجزيرة راعي للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل

وقد تسلم جائزة الرعاية الذهبية نيابة عن البنك الأستاذ محمد بن حمد الفارس، رئيس مجموعة المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الجزيرة. مؤكداً "أن البنك يحرص على مشاركته في مثل هذه المؤتمرات الهامة كجزء من مسؤوليته الاجتماعية تجاه الوطن وجميع أفراده، وأيضاً لكونها تعزز من مكانة المملكة وتسهم في تحقيق رؤيتها 2030 من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم لسوق العمل. كما أضاف أن المؤتمر ينطلق نحو آفاق رحبة بطموحات كبيرة تُحاكي طموحات خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله، ويساهم في إحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالإعاقة".