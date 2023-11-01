مخاوف من منهل رمل بجوار قرية منيفة بعفيف.. و"البلدية" توضح

اشتكى عدد من سكان قرية منيفة، من حفرة عميقة (منهل رمل)، بجوار قريتهم مما يشكل خطراً على الأطفال والمارة، خاصة خلال موسم الأمطار حين امتلائها بالمياه.
وأوضح المواطن عبدالرحمن بالود، أنه تقدم بطلب لردم المنهل منذ فترة، وبدأت البلدية في ذلك ثم توقفت مما حدا به لتجديد الطلب عبر المحافظة مطالباً بتكليف الجهات المختصة بسرعة معالجة هذا الخطر قبل امتلائه بالمياه أو أن يتأذى منه أحد.
بدورها، تواصلت «سبق» مع بلدية بدائع العضيان، حيث أوضحت أن الحفرة مكان الشكوى بعيدة عن النطاق السكاني، وأبلغ عنها أحد المواطنين والعمل جارٍ على معالجة موضوعها من قبل المحافظة والزراعة والبلدية، علماً بأن عليها طلباً منظوراً لدى الجهة المختصة من أحد السكان لتطويرها والاستفادة منها في المشاريع الخضراء، وسيم البت في وضعها قريباً وفق الأنظمة والتعليمات.