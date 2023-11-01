مخاوف من منهل رمل بجوار قرية منيفة بعفيف.. و"البلدية" توضح

بدورها، تواصلت «سبق» مع بلدية بدائع العضيان، حيث أوضحت أن الحفرة مكان الشكوى بعيدة عن النطاق السكاني، وأبلغ عنها أحد المواطنين والعمل جارٍ على معالجة موضوعها من قبل المحافظة والزراعة والبلدية، علماً بأن عليها طلباً منظوراً لدى الجهة المختصة من أحد السكان لتطويرها والاستفادة منها في المشاريع الخضراء، وسيم البت في وضعها قريباً وفق الأنظمة والتعليمات.