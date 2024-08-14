في رحلة من السعودية إلى نيجيريا.. شاهد ما رآه طيار إندونيسي في السماء وأثار حيرته

هذا ما رآه عند الدقيقة "21:01"

وحسب الفيديو، بدأت الواقعة الغريبة بعد نحو ثلاثين دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار جدة، عندما شاهد "بانجيمانان" كرة متوهجة كبيرة الحجم على مسافة بعيدة، وعند الدقيقة "21:01" حسب الفيديو المسجّل للواقعة، قال "بانجيمانان" لزميله الطيّار: "لدينا صحبة (في رحلتنا)".