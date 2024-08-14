في رحلة من السعودية إلى نيجيريا.. شاهد ما رآه طيار إندونيسي في السماء وأثار حيرته
رصد الطيّار الإندونيسي رود فان بانجيمانان؛ بالفيديو أجساماً طائرة مجهولة لم تظهر على رادار الطائرة، وهو ما أثار دهشة طاقم الطائرة، خلال رحلة متجهة من السعودية إلى نيجيريا.
وحسب موقع برنامج "كوست تو كوست" الأمريكي، حدثت الواقعة قبل أسابيع، عندما كان "بانجيمانان"؛ يقود طائرة "بوينغ 747"، في رحلة تابعة لخطوط "ماكس إير" الجوية النيجيرية، متوجهة من جدة بالسعودية إلى مدينة أبوجا بنيجيريا.
وقام "بانجيمانان" بنشر الفيديو منذ أيام على قناته على "يوتيوب"، والتي توثّق حياته كطيّار خطوط جوية.
هذا ما رآه عند الدقيقة "21:01"
وحسب الفيديو، بدأت الواقعة الغريبة بعد نحو ثلاثين دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار جدة، عندما شاهد "بانجيمانان" كرة متوهجة كبيرة الحجم على مسافة بعيدة، وعند الدقيقة "21:01" حسب الفيديو المسجّل للواقعة، قال "بانجيمانان" لزميله الطيّار: "لدينا صحبة (في رحلتنا)".
كانت كرة ضوء غريبة؛ ما جعل "بانجيمانان" يصيح "واو"، وهو يتعجب من شدة سطوعها.
ورغم اختفاء الجسم عن الأنظار لبضع ثوانٍ، إلا أنه عاد إلى السماء بعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ، واستمر في إثارة حيرة الطيَّارَيْن اللذين كانا يراقبانه، ثم تضاعفت حيرة الطيَّارَيْن عندما ظهرت فجأة كرة ثانية مضيئة.
ولاحقاً، عندما شرح "بانجيمانان"؛ تجربته لجمهوره في الفيديو، قال: "يا رفاق، هذه ليست مزحة.. ما الذي ظهر في السماء وظل يتراقص؟ جوارنا"، وأعترف بأن ما رآه الطاقم "لا يزال لغزاً".
وحسب "كوست تو كوست"، أوضح "بانجيمانان"؛ أنهم اعتقدوا في البداية أن الجسم الساطع قد يكون طائرة أخرى، ويقول "لكنها لم تكن على رادار طائراتنا، إذن هي ليست طائرة ولا حتى طائرة دون طيّار".
كما استبعد أن تكون هذه الكرات المضيئة من النجوم أو الأقمار الاصطناعية؛ لأن الطريقة التي كانت تتحرّك بها تختلف عن حركة الأجرام السماوية.
وفي النهاية، يعتقد "بانجيمانان"؛ أن الكرات المضيئة الغريبة هي أجسام طائرة مجهولة الهوية.