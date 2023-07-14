16 نصيحة لراغبي السفر.."العمير": السعودي هدف للسياحة العالمية لهذه الأسباب

وبيّن "العمير" أن المواطن السعودي على وجه التحديد يعد ذا ثقافة سفر مرتفعة وذوق عالِ في اختياراته السياحية وتقييم خدماتها المقدمة، كما يصعب إقناعه بخدمات وسلع ذات جودة منخفضة، لذا أصبح من السائحين المستهدفين من دول عديدة ووجهات سياحية مختلفة، لعدة أسباب من ضمنها: القوة الشرائية التي يمارسها، كثرة التنقل والسفر، طول مدة بقائه، ورغبته بأنماط سياحية مختلفة، وغيرها.